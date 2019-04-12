Зеленский о перепалке с Порошенко: стараюсь "быть мужиком" (видео)

Ранее в эфире телеканала "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский эмоционально поговорил по телефону с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал свой конфликт с действующим президентом и своим оппонентом во втором туре выборов Петром Порошенко в эфире "1+1".

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Об этом он рассказал Радио Свобода. "Меня интересует только реакция украинского общества. Мне кажется, что я был откровенным, честным, таким, как я есть. Мы договорились, что у нас будут дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский". Я никогда в жизни не менял правила, стараюсь так делать, стараюсь быть, как мне сказал господин президент, "быть мужиком". Поэтому я стоял на своем", - сказал Зеленский и таким образом объяснил свою реакцию на предложение Порошенко встретиться 14 апреля.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Позже Зеленский заявил, что была "очень классная, теплая атмосфера", а сама "встреча была конструктивной".

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в эфире телеканала "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский эмоционально поговорил по телефону с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.