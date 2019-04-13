МВД призвали обоих кандидатов в президенты "не расшатывать ситуацию"

Яровой добавил, что во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед вторым туром выборов, которые запланированы обоими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

МВД намерено провести встречи с представителями штабов кандидатов в президенты и призвать "группы поддержки" кандидатов избегать оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в адрес оппонентов.

Об этом 13 апреля заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Мы подходим к завершающей фазе избирательного процесса и атмосфера в обществе - напряженная. В информационном пространстве подогреваются настроения открытой вражды между кандидатами, поэтому наша задача - предупреждение таких ситуаций. Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное - не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", - заявил Яровой.

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Накануне дебатов между кандидатами в президенты и второго тура голосования МВД проведет консультации с представителями обоих штабов по мерам безопасности.

"Мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в адрес оппонентов", - отметил Яровой.

Яровой добавил, что во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед вторым туром выборов, которые запланированы обеими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

"В случае, если дебаты пройдут на НСК Олимпийский", организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также к запрету проносить оружие, даже при наличии документов на него, и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих" , - добавил он.

Яровой призвал руководителей правоохранительных подразделений тесно взаимодействовать с представителями общественности и разъяснять им недопустимость нарушений общественного порядка и безопасности граждан.

"Обязательно проводить постоянную работу с общественными организациями - сторонниками различных политических сил. Общаться и подчеркивать, что есть черта, за которую нельзя переступать. В случае, если кто-то перейдете эту границу - будем действовать жестко и законно", - заявил первый замглавы МВД.