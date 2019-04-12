Порошенко прокомментировал словесную перепалку с Зеленским в прямом эфире

Между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошел спор в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

Кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко выразил убеждение, что все зрители телепередачи, во время которой произошел его спор с шоуменом, кандидатом в президенты Владимиром Зеленским, сделали свои выводы и дали соответствующую оценку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на совместной с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции в Берлине, отвечая на вопрос о «телефонных мини-дебатах» в прямом эфире с оппонентом.

«Вы действительно считаете, что я должен это комментировать? Я уверен в том, что те, кто смотрел эту передачу, сами все видели и сами способны сделать выводы. Я убежден, что они их и сделали, и дали соответствующую оценку», - заявил он.

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Напомним, между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко произошел спор в эфире программы "Право на власть" на "1+1".

"Вас не перебивал народ пять лет, дайте мне сказать. Господин Порошенко, послушайте меня", - сказал Зеленский Порошенко.

Во время разговора они перебивали друг друга и не могли прийти к согласию относительно окончательной даты дебатов.

Порошенко пытался дебатировать в эфире: "Я хотел бы, чтобы вы имели возможность услышать ответ. Дебаты - это, когда я Вас услышал, а Вы слушаете меня. Господин Зеленский, дайте возможность Вам ответить. Иначе это не дебаты".

Затем настаивал провести дискуссию 14 апреля на стадионе НСК "Олимпийский", а 19 – на "Общественном".

Однако его оппонент настаивал на том, что дебаты состоятся только 19 апреля на НСК "Олимпийский". "Еще раз подчеркиваю: 19 апреля на НСК "Олимпийский" будут дебаты. Вы хотите сейчас, но я Вас приглашаю 19-го. Я закончу через пять лет, а Вы закончите 22-го числа", - заявил он.

В конце Зеленский добавил: "Сейчас я закончу. 19-го числа на НСК "Олимпийский". Точка. До свидания".

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Президент заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе. 10 апреля спикер предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что Порошенко точно будет на дебатах в студии «Общественного телевидения» 19 апреля на 20.00 и прибудет на НСК «Олимпийский» к кандидату в президенты Зеленскому в этот же день, если не будет совпадения во времени, и еще раз приглашает оппонента прибыть на «Олимпийский» для проведения дебатов 14 апреля в 14.14.