«Я не буду называть кандидата»: Аваков анонсировал подозрения в деле избирательной «сетки»

По словам министра, силы правоохранителей сосредоточены на том, чтобы обеспечить проведение второго тура выборов в рамках закона.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что правоохранители продолжают фиксировать раздачу денег избирателям через так называемые избирательные «сетки». Некоторым фигурантам соответствующего уголовного дела подозрения могут объявить еще до второго тура выборов.

Читайте такжеНа Киевщине накрыли "черный штаб" Порошенко, где избирателям раздавали по тысяче гривен

Как сообщается на сайте МВД, соответствующее заявление министр сделал в кулуарах Киевского форума по безопасности.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там до второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным", - отметил он.

При этом Аваков отказался уточнять, о ком именно из кандидатов идет речь.

"Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях", - указал он.

По словам министра, силы правоохранителей сосредоточены на том, чтобы обеспечить проведение второго тура президентских выборов в рамках закона.

Ранее сообщалось, что на Волыни полиция изъяла 720 тысяч гривень, которые выдавали участникам "сетки" Порошенко. По информации местных СМИ, мужчина, который раздавал деньги, пытался убежать и даже ударил человека, который хотел его задержать.