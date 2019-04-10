У Порошенко использовали Галкина для объяснения скандальных бордов с Путиным (видео)

Представитель штаба Порошенко прокомментировал скандальную политическую рекламу своего кандидата.

После скандала с сомнительными уличными бордами, в которых используется фото Владимира Путина, избирательный штаб Порошенко решил не останавливаться. Представитель штаба кандидата Олег Медведев показал на брифинге макет борда, на котором используются изображения Петра Порошенка и российского шоумена Максима Галкина.

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Трансляцию брифинга вел «5 канал». В ходе брифинга Медведев настаивал, что цель скандальных бордов – напомнить избирателям, что в условиях серьезных вызовов стране нужен сильный и опытный лидер.

"Наверное, для нас была бы более легкой такая ситуация (Порошенко против Галкина – ред.). Если бы сложилась такая конфигурация переговорщиков, то Порошенко было бы легче найти общий язык с Россией. Очевидно, что для нашего оппонента более интересной была бы такая гипотетическая ситуация (Галкин против Зеленского – ред.). Очевидно, им легче было бы найти общий язык", – пояснил представитель штаба.

По словам Медведева, из нынешних кандидатов только у Порошенко есть «достаточно силы», чтобы противостоять Путину.

В то же время обвинения, что данная реклама призвана создать Зеленскому образ агента Кремля, Медведев категорически отвергнул.

«Категорически нет. Это не имеет ничего общего с реальностью. Никто у нас не считает, что Зеленский является марионеткой Путина, так же мы не считаем, что сторонники Владимира Александровича являются сторонниками Путина», - заключил он.

Как сообщал УНИАН, штаб кандидата в президенты Петра Порошенко выпустил агитационные материалы, в частности - билборды, на которых он изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным. При этом, украинское законодательство запрещает использовать в рекламе изображения физических лиц без их письменного согласия, а в предвыборной агитации лиц, которые не являются гражданами Украины.

Сомнительная реклама вызвала споры среди пользователей соцсетей. В том числе и среди сторонников президента. Некоторые допускали, что данные борды - результат черного пиара - якобы направленного против Порошенко.