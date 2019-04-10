Порошенко снова сдал анализы на стадионе (видео)

Ранее Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Порошенко и Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прибыл на НСК «Олимпийский» и сдал анализы на содержание в организме алкоголя и наркотиков представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, Порошенко прибыл на «Олимпийский» около 16.30.

Как известно, ранее боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Порошенко и Владимира Зеленского во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК «Олимпийский» и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

«Я призываю добровольно кандидатов в президенты Украины сегодня прийти в НСК «Олимпийский» между 15.00 и 18.00 и повторно сдать анализы в компетентные организации и лаборатории», - заявил он.

Кличко отметил, что VADA (Voluntary Anti-Doping Association), специалисты которой прибыли в Киев по его приглашению, и WADA (World Anti-Doping Agency) используют одну и ту же лабораторию для проведения исследования.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе. Действующий глава государства заявил, что закон предусматривает другие условия проведения дебатов, однако согласился дискутировать на стадионе.