Порошенко назвал результаты первого тура выборов "болезненным уроком"
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».
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"Реформы движутся слишком медленно. Не преодолена коррупция. Трудно найти справедливость в судах", - подчеркнул президент. Он также добавил, что эти проблемы следует решать. "Люди имеют на это право. Претензии объективны", - отметил Порошенко в эфире ICTV.
Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского как прекрасного актера.
«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», - сказал Порошенко.
Как сообщал УНИАН, по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Перед этим должны состояться дебаты между двумя кандидатами в президенты.