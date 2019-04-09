Порошенко назвал результаты первого тура выборов "болезненным уроком"

Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского как прекрасного актера.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что результаты первого тура выборов главы государства стали для него «болезненным уроком».

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"Реформы движутся слишком медленно. Не преодолена коррупция. Трудно найти справедливость в судах", - подчеркнул президент. Он также добавил, что эти проблемы следует решать. "Люди имеют на это право. Претензии объективны", - отметил Порошенко в эфире ICTV.

Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского как прекрасного актера.

«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Перед этим должны состояться дебаты между двумя кандидатами в президенты.