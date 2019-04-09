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Порошенко назвал результаты первого тура выборов "болезненным уроком"

00:01, 09 апреля 2019
Выборы 2019
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"Реформы движутся слишком медленно. Не преодолена коррупция. Трудно найти справедливость в судах", - подчеркнул президент. Он также добавил, что эти проблемы следует решать. "Люди имеют на это право. Претензии объективны", - отметил Порошенко в эфире ICTV.

Порошенко заявил, что уважает своего соперника во втором туре выборов Владимира Зеленского как прекрасного актера.

«Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера. Я не утверждаю, что он любит (президента России Владимира) Путина или общается с ним. И, возможно, он искренне хочет как минимум задекларировать, чтобы страна двигалась в ЕС и НАТО, но деклараций недостаточно», - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, по официальным результатам первого тура выборов президента Украины, за Владимира Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко - 15,95% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля. Перед этим должны состояться дебаты между двумя кандидатами в президенты.

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Новость в сюжете: Второй тур выборов президента Украины: Зеленский Vs Порошенко
Теги: #выборы президента Украины 2019