У Порошенко о дебатах с Зеленским 19 апреля: и мало, и поздно

По словам Медведева, после дебатов нужно провести дополнительную дискуссию, а она уже будет «фактически невозможна», так как 20 апреля, согласно законодательству, является «днем тишины».

Представитель предвыборного штаба Петра Порошенко Олег Медведев опасается, что от предвыборных дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского 19 апреля может не быть существенного влияния на мнение избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Медведев сказал во время брифинга.

«19 апреля - и мало, и поздно для того, чтобы существенно повлиять на мнение избирателей, ведь дебаты проводятся не для галочки, дебаты проводятся для того, чтобы люди могли их послушать, проанализировать, в том числе и СМИ осветить», - заявил он.

По словам Медведева, после дебатов нужно провести дополнительную дискуссию, а она уже будет «фактически невозможна», так как 20 апреля, согласно законодательству, является «днем тишины» - в этот день «запрещена любая агитация и контрагитация» относительно кандидатов.

Поэтому представитель предвыборного штаба Порошенко предлагает провести «до трех раундов содержательных политических дебатов» и заверил, что Порошенко «не боится острых вопросов».

«Он готов к откровенному разговору и о вчера, и о сегодня, и о завтра. В порядке комментариев к заявлениям нашего оппонента мы хотели бы подчеркнуть, что на выборах люди выбирают будущее, и поэтому львиная доля дебатов должна быть посвящена будущему страны», - добавил он. Он еще раз подчеркнул, что предложение провести один из раундов дебатов 14 апреля остается в силе.

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Как сообщал УНИАН, 3 апреля шоумен Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Порошенко, однако озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК «Олимпийский», перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов.

Заместитель гендиректора по админроботе НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов заявил, что стадион имеет все возможности для проведения дебатов и ожидает официальную заявку до 17 апреля.

Порошенко, в свою очередь, заявил, что ждет Зеленского 14 апреля на НСК «Олимпийский» для проведения дебатов.

Зеленский отметил, что дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко на НСК «Олимпийский» состоятся 19 апреля.

Председатель фракции «БПП» в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что Порошенко согласен на дебаты в любой день, в том числе и 19 апреля, как предлагал Зеленский.