Политолог объяснил опасность союза между Зеленским и Тимошенко

Победитель первого тура после объединения может проиграть во втором туре.

Владимир Зеленский объединившись с Юлией Тимошенко может потерять голоса во втором туре.

Об этом пишет Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на "Главреде".

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"Зеленскому действительно нужна технологическая помощь со стороны других кандидатов, но пойти на публичные переговоры и союз с Юлией Владимировной – это риск потерять тех избирателей, которые видят в Зеленском, прежде всего, внесистемного кандидата. От этого объединения он может потерять голоса", – уверен Золотарев.

По его мнению, Тимошенко также должна понимать, что не нужно идти на публичные шаги и объявлять об объединении.

"Можно немного помочь с помощью политической машины "Батькивщини", и этого было бы достаточно, чтобы Зеленский получил результат и победил во втором туре Порошенко", – отмечает политолог.

Как сообщал УНИАН, ЦИК приняла оригиналы протоколов из 19 избирательных округов и ушла на перерыв.