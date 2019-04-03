ЦИК приняла оригиналы протоколов из 19 избирательных округов и ушла на перерыв

На заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №175 и №181 (Харьковская область).

Центральная избирательная комиссия приняла протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования в 19 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Центризбирком принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий территориальных округов №175 и №181 (Харьковская область).

Как отметила член ЦИК Алла Басалаева, после обработки протокола ОИК теризбиркома №180 была установлена необходимости обязать окружную избирательную комиссию составить уточненный протокол. По ее словам, ОИК должна подать уточненный документе до 5 апреля.

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Таким образом, по состоянию на 2 апреля ЦИК получила протоколы ОИК 19 территориальных избирательных округов (№№ 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 175, 180, 181, 187, 198, 211, 213, 215, 216, 219, 220).

В заседании комиссии объявлен перерыв до 10.00 3 апреля.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки ЦИК более 99% протоколов УИК об итогах голосования, на выборах президента в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали более 30% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко проголосовали почти 16%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - более 13%.