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Социолог оценила вероятность Майдана в случае проигрыша Зеленского на выборах

20:46, 02 апреля 2019
Выборы 2019
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По словам Бекешкиной, электорат Зеленского способен выйти на массовые акции протеста / фото пресс-службы политика

Известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина высказала мнение, что заявления главы Батькивщины Юлии Тимошенко о якобы ее выходе во второй тур являются несерьезными.

Эксперт подчеркнула, что безосновательный протест Тимошенко не может повлечь за собой какие-то волнения со стороны ее избирателей, передает "Главред".

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"Каковы аргументы? Экзит-пол, который проводила ее партия? Но это несерьезно. Поэтому какие основания для массовых протестов?" – констатировала она.

По словам Бекешкиной, электорат Зеленского способен выйти на массовые акции протеста в случае проигрыша своего кандидата, но лишь в случае фальсификаций.

"Что касается готовности электората Зеленского выйти на улицу в случае проигрыша, то вопрос в том - это реальный проигрыш или результат фальсификаций. Думаю, и тут важную роль сыграет независимый экзит-пол и параллельный подсчет голосов, осуществляемый общественными организациями", - заключила социолог.

Как сообщал УНИАН, Порошенко нанял против Зеленского известного «черного пиарщика».

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский