Журналисты рассказали о махинациях на выборах президента Украины (видео)

Для фальсификации на одном из избирательных участков даже использовали ручки с исчезающими чернилами.

С 55% до 16% упал рейтинг действующего президента. Как говорят в соцсетях, даже те 16% состоят из фальсификаций и подкупа.

Это и есть рейтинг "народного" президента, который ассоциируется с воровством в армии, восстановлением "института смотрящих" за государственными предприятиями и тотальным обнищанием населения, говорится в сюжете программы "Гроші".

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Журналисты разбирались, с какими технологиями власть пришла на первый тур, и будет ли использовать их во втором.

Отсутствие в списке избирателей - самая распространенная проблема, с которой столкнулись украинцы на выборах. Кроме того, в одной из школ Киева развернулся настоящий скандал из-за голосования за другого человека.

Также зафиксированы в течение первого тура выборов и фальсификации избирательных бюллетеней (открыто 31 уголовное производство).

"Полицейские на участках фиксировали факты контролируемого голосования со стороны провластного кандидата", - утверждают журналисты. Эксперты отмечают, что такие факты очень похожи на ответвление "сетки", которую в течение предвыборного периода строила власть, чтобы добрать своему кандидату голосов для прохождения во второй тур.

Для фальсификации на одном из избирательных участков даже использовали ручки с исчезающими чернилами. Были и сломанные урны, и фотографирование бюллетеней, и недопуск на участки наблюдателей.

Как сообщалось, ЦИК обработала более 98% протоколов. За шоумена Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 15,93%, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,39%.