Зеленский VS Порошенко: все подробности о втором туре президентских выборов 2019 (видео)

Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

ЦИК официально подтвердила второй тур выборов президента Украины.

Явка на голосование 31 марта составила 63,52%. Всего в список избирателей было внесено почти 29 миллионов граждан Украины. Из них, избирательные бюллетени получили более 18 миллионов человек.

Читайте такжеПричины успеха Зеленского и технологии, которые вывели во второй тур Порошенко (укр.)

Активность избирателей в пределах Украины составила 63,2%. Для сравнения, на выборах Президента 2014 года активность избирателей составляла 60%. За границей украинцы выстроились в очереди, чтобы успеть проголосовать.

Во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко. По данным 98% протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,26% избирателей. За Петра Порошенко отдали свой голос 15,92% украинцев.

Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля. А уже к 1 мая ЦИК должна назвать имя нового президента Украины.