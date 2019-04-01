Общественное пригласило на дебаты двух кандидатов в президенты Украины

Такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила кандидатов на пост президента, которые прошли во второй тур президентских выборов, принять участие в теледебатах.

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Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба общественного вещателя. "Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения к участию в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования. Этот день приходится на 19 апреля.

Кандидаты должны принимать участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов принять участие в теледебатах или невозможности его участия в них выделенное для теледебатов время предоставляется другому кандидату.

Ранее сообщалось, что ЦИК обработал 85,9% протоколов участковых избирательных комиссий о результатах голосования на выборах президента. Так, лидирует шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,33% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 16,01%; лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,29%.