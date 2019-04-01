ЦИК обработал более 85% протоколов: лидеры неизменны

У Зеленского - 30,33%, Порошенко - 16,01%, Тимошенко - 13,29%.

Центральная избирательная комиссия обработала 85,9% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента. Читайте такжеВ ЦИК поступил оригинал протокола от первой окружной избирательной комиссии Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский. Обновленные данные ЦИК - 85,9% протоколов: - шоумен Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,33% избирателей; - действующий президент Петр Порошенко - 16,01%; - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 13,29%; - сопредседатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко – 11,54%; - лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко – 7,02%; - самовыдвиженец Игорь Смешко – 5,95%; лидер Радикальной партии Олег Ляшко – 5,37%; - кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул – 4,27%; - кандидат от ВО «Свобода» Руслан Кошулинский – 1,65%. Все другие кандидаты набирают менее 1% голосов избирателей. В целом подсчитаны 15 млн 804 тыс. 305 голосов избирателей.

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