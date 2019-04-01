В ЦИК поступил оригинал протокола от первой окружной избирательной комиссии

Первый протокол ОИК привезли с 51-го территориального округа (Донецкая область), за которым закреплены два участка №№141523, 141527 (Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района).

Центральная избирательная комиссия приняла на обработку первый оригинальный бумажный протокол с мокрой печатью об итогах голосования на выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, первый протокол ОИК привезли с 51-го территориального округа (Донецкая область), за которым закреплены два участка №№141523, 141527 (Никитовский, Центрально-Городской районы города Горловки, часть Бахмутского района).

Документ от ОИК принял член ЦИК Михаил Вербенский, засвидетельствовав его целостность.

Согласно протоколу, в список избирателей включены 2 тыс. 690 человек, в голосовании приняли участие 895 избирателей, больше всего голосов отдали за кандидата в президенты, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрия Бойко (31,28%). За ним следуют действующий президент Петр Порошенко (27,82%), шоумен Владимир Зеленский (27,37%), кандидат от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александр Вилкул (3,12%), лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (2,45%), лидер Радикальной партии Олег Ляшко (2,23%).

Другие кандидаты набрали меньше 1%.

Председатель ЦИК Татьяна Слипачук добавила, что сегодня Комиссия начинает бессрочное заседание, во время которого будет составлен итоговый протокол голосования на выборах президента.