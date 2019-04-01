Почти 11 миллионов избирателей не пришли на выборы президента – ЦИК

Бюллетени на избирательных участках получили лишь 18 миллионов человек.

В выборах президента Украины не приняли участие почти 11 млн избирателей.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины.

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Так, количество внесенных в список избирателей составило 29 млн 622 тыс. 821 человек.

В то же время бюллетени на избирательных участках получили лишь 18 млн 817 тыс. 656 человек.

Напомним, центральная избирательная комиссия обработала 40,21% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

По результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,23% избирателей. За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,65% избирателей, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,14%