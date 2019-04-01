ЦИК обработала более 30% протоколов: Зеленский почти вдвое опережает Порошенко
Центральная избирательная комиссия обработала 31,81% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.
Читайте такжеГолосование на президентских выборах состоялось - ЦИК
Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,16% избирателей.
За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,71% избирателей,
за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,21%,
за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрия Бойко - 11,41%,
за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,07%,
за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,95%,
за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,14%,
за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,19%,
за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,66%.
Все остальные кандидаты, по-прежнему, набирают менее 1% голосов избирателей.
В целом подсчитано 5 млн 074 тыс. 920 голосов избирателей.
Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК назвала окончательную явку на выборах президента.