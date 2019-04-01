ЦИК обработала более 30% протоколов: Зеленский почти вдвое опережает Порошенко

За Зеленского проголосовали 30,16% избирателей, за действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,71%.

Центральная избирательная комиссия обработала 31,81% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования на выборах президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, по результатам обработки протоколов, лидирует шоумен Владимир Зеленский, которого поддержали 30,16% избирателей.

За действующего главу государства Петра Порошенко проголосовали 16,71% избирателей,

за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13,21%,

за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа - За життя» Юрия Бойко - 11,41%,

за лидера «Гражданской позиции» Анатолия Гриценко - 7,07%,

за самовыдвиженца Игоря Смешко - 5,95%,

за лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,14%,

за кандидата от партии «Оппозиционный блок - Партия мира и развития» Александра Вилкула - 4,19%,

за кандидата от ВО «Свобода» Руслана Кошулинского - 1,66%.

Все остальные кандидаты, по-прежнему, набирают менее 1% голосов избирателей.

В целом подсчитано 5 млн 074 тыс. 920 голосов избирателей.

Как сообщал УНИАН, ранее ЦИК назвала окончательную явку на выборах президента.