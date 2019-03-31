"Не хочу еще пять лет обмана и мародерства": Гриценко заявил, что ни при каких условиях не поддержит Порошенко во втором туре

По предварительным данным, во второй тур выборов президента проходят Порошенко и Зеленский.

Во втором туре выборов президента лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко ни при каких условиях не будет голосовать за действующего главу государства Петра Порошенко.

Об этом Гриценко сказал на брифинге, сообщает его пресс-служба.

«Мое личное мнение: я не хочу еще пять лет обмана и мародерства, поэтому ни при каких условиях не поддержу Порошенко. Я его хорошо знаю. Не могу призывать голосовать и за Зеленского, потому что его не знаю», - отметил Гриценко.

Он подчеркнул, что его команда сделала все, чтобы волеизъявление было честным и прозрачным. По мнению Гриценко, на этих выборах украинцы имели выбор, а среди кандидатов были те, кто имел основательные программы.

Лидер «Гражданской позиции» добавил, что на новоизбранном президенте будет огромная ответственность, как и на тех, кто голосует.

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Позже, в эфире телемарафона ТСН, Гриценко добавил, что его команда определится уже скоро с форматом участия в парламентских выборах. "Те политические силы, партии, общественные организации, в широком плане, и сформировавшаяся команда, мы вместе пойдем на парламентские выборы и будем нести во власть честность, ответственность теперь уже в парламентском и правительственном формате", - заявил он.

Как сообщалось ранее, в Украине завершилось голосование на первом туре выборов президента Украины. По данным "Национального экзит-пола 2019" по состоянию на 18:00 в первом туре выборов президента Украины побеждает шоумен Владимир Зеленский с результатом 30,4%. Петр Порошенко занял вторую строчку с показателем 17,8%. Юлия Тимошенко стала третьей - 14,2%.

В результатах экзит-полл по заказу ТСН по состоянию на 18:00 Зеленский получил 30,1% голосов избирателей, на втором месте - Порошенко с результатом в 18,5%. Третью позицию заняла Тимошенко - 14%.

Согласно данным экзит-пола центра SOCIS, соучредителем которого является главный идеолог БПП Игорь Грынив, по заказу телеканала "Прямой", разница между Зеленским (29,25%) и Порошенко (19,19%) немного меньше, однако они вдвоем также проходят во второй тур.

На третьем месте оказались Юлия Тимошенко (13,75%), на четвертом – Юрий Бойко (9,24%), а замкнул первую пятерку Анатолий Гриценко (7,91%).