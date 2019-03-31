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Системных нарушений во время голосования на выборах не было - министр юстиции

21:21, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Системных нарушений в ходе выборов не было / фото УНИАН

Об этом он сказал в эфире на телеканале "Украина", передает ТСН.

"Системных нарушений, которых опасались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", - сообщил Петренко.

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Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская: "Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями. Но остается вопрос - что будет происходить ночью, не сыграют технические кандидаты злую шутку с социологией, экзит-полами и с процедурой".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 часов секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая заявляла об отсутствии системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #Минюст#выборы президента Украины 2019#Павел Петренко