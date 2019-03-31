Системных нарушений во время голосования на выборах не было - министр юстиции

Отсутствие системных нарушений также подтвердили в ОО "Гражданская сеть "ОПОРА".

Министр юстиции Павел Петренко заявил об отсутствии системных нарушений в ходе первого тура выборов президента Украины.

Об этом он сказал в эфире на телеканале "Украина", передает ТСН.

"Системных нарушений, которых опасались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", - сообщил Петренко.

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Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская: "Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями. Но остается вопрос - что будет происходить ночью, не сыграют технические кандидаты злую шутку с социологией, экзит-полами и с процедурой".

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 17 часов секретарь Центральной избирательной комиссии Наталия Бернацкая заявляла об отсутствии системных нарушений во время голосования на выборах президента Украины.