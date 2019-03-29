Порошенко не удалось разграничить работу и агитацию - ОПОРА

Практика проведения предвыборной агитации Порошенко включала достаточно широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления админресурсами.

Действующему президенту Украины Петру Порошенко больше всех не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса.

Об этом говорится в обнародованном на пресс-конференции в УНИАН отчете Гражданской сети ОПОРА по результатам наблюдения накануне выборов президента Украины.

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«В соответствии с устоявшейся терминологией, злоупотребление административными ресурсами во время выборов является ситуацией, когда отдельные партии или кандидаты имеют неконкурентные преимущества для влияния на результаты выборов путем использования их официальных должностей или связей с правительством. Злоупотребление административными ресурсами в избирательном процессе может включать использование кадровых ресурсов органов власти, официальных мероприятий, бюджетных средств, потенциала правоохранительных органов в избирательных интересах... Практика проведения предвыборной агитации кандидатом на пост президента Украины Петра Порошенко включала достаточно широкий перечень инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами на выборах. Несмотря на единичные случаи использования властного ресурса со стороны других кандидатов, именно действующему президенту Украины больше всего не удалось эффективно разграничить должностную и агитационную активность во время избирательного процесса», - говорится в отчете.

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Как отметили в ОПОРЕ, основными видами инцидентов с признаками злоупотребления административными ресурсами в пользу кандидата на пост президента Порошенко стало использование социальных выплат и бюджетных программ в предвыборной агитации, сочетание предвыборной агитации и официальных мероприятий в рамках заседаний Советов регионального развития, использование сайтов райгосадминистраций и привлечение должностных лиц местных органов власти к де-факто агитационной активности. Зафиксированные проблемы имеют потенциал негативного влияния на практическое обеспечение принципа равенства условий и возможностей для всех кандидатов на пост президента Украины, отмечают в гражданской сети.

«В течение марта 2019 года действующий президент Украины, кандидат на пост президента Петр Порошенко провел заседание Советов регионального развития в Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Ривненской, Полтавской, Закарпатской, Черниговской, Житомирской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Донецкой областях. Совет регионального развития является консультативно-совещательным органом при президенте Украины, при этом местные государственные администрации собственными распоряжениями были уполномочены создать соответствующие локальные советы. Активизация деятельности этих советов в условиях избирательного процесса и интенсивное личное участие Петра Порошенко в их локальных заседаниях имеют признаки использования административных ресурсов с целью привлечения внимания избирателей к кандидату. В этом контексте необходимо подчеркнуть ключевую роль государственных служащих в организации заседаний советов регионального развития», - отмечается в отчете.

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В частности, была зафиксирована организация транспортировки граждан к местам проведения региональных советов развития с помощью райгосадминистраций. В отдельных случаях зафиксировано, что участники данных официальных мероприятий органов власти позже подвозились и к местам проведения агитационных встреч кандидата на пост президента Украины (город Хмельницкий, Хмельницкая область; город Ковель, Волынская область и т.д.).

«Как правило, поездка действующего главы государства предусматривала организацию заседания Совета регионального развития и проведение после официальных мероприятий агитационного мероприятия в свою поддержку. Наблюдатели ОПОРЫ отмечают, что местным медиа и избирателям было сложно отделить должностную деятельность Петра Порошенко и его агитационную активность во время поездок в другие области Украины. Это было связано с де-факто сочетанием официальных и агитационных поводов для привлечения внимания избирателей к кандидатуре Петра Порошенко», - отмечается в отчете. Такой характер осуществления предвыборной кампании действующим президентом Украины, считают в ОПОРЕ, создает неудовлетворительные условия для обеспечения принципа конкурентности выборов и принципа равенства условий и возможностей кандидатов на пост президента Украины.

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«Параллельно с проведением в областях заседаний Совета регионального развития всеукраинский размах получила деятельность по распространению материалов по вопросам планов развития территорий и других аспектов региональной политики. Эти материалы содержат информацию об инициативах президента Украины в сфере децентрализации и развития территорий, обсуждение планов развития территориальных громад и регионов в целом, деятельности Совета регионального развития. В частности, в печатных материалах фигурируют обращения председателей ОГА и РГА, должностных лиц органов местного самоуправления. Отдельно отмечается, что обсуждение перспективных планов развития областей и регионов происходит на основе указа Президента Украины «О дополнительных мерах по обеспечению реформ по децентрализации власти» от 6 декабря 2018 года», - отметили в организации.

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Отмечается, что как правило, к материалам прилагался почтовый конверт для обратной связи гражданина с Советом регионального развития по адресу Администрации президента Украины в городе Киеве.

Наблюдатели ОПОРЫ также выразили обеспокоенность выявленными случаями привлечения работников бюджетных организаций к прямой и косвенной агитации в поддержку кандидата Порошенко. К примеру, отмечают в гражданской сети, во Львовской области участниками агитационных групп кандидата часто являются работники социальных служб, отделений ГП "Укрпочты" или других бюджетных организаций. Так, начальник отдела социальной защиты населения Яворовской РГА (Львовская область) Ульяна Ганусяк, которая выполняет функции работника избирательного штаба Петра Порошенко в районе, в комментарии наблюдателю ОПОРЫ объяснила имеющуюся практику желанием граждан получить дополнительный доход на выборах.