В СБУ заявили о планах оккупантов не пускать жителей ОРДЛО на выборы президента

Руководитель аппарата главы СБУ заявил, что на оккупированных территориях готовятся блокировать попытки местных жителей добраться до подконтрольных Украине территорий и проголосовать.

На оккупированной территории Донбасса готовятся принудительные мероприятия, во время которых будет активно освещаться тезис, что якобы народ Донбасса не признает выборы, что происходят на подконтрольной Украине территории.

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Об этом в эфире "Прямого" заявил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

"На 31 марта на оккупированной территории Донбасса под руководством так называемых "министерства государственной безопасности" и "МВД" так называемых "ДНР" и "ЛНР" готовятся соответствующие принудительные меры, во время которых будет активно освещаться главный тезис – народ Донбасса не признает выборы, которые происходят на подконтрольной Украине территории", - заявил он.

В частности, Гуськов отметил, что на оккупированных территориях готовятся блокировать попытки местных жителей добраться до подконтрольных Украине территорий и проголосовать.

"Сегодня "министерствами госбезопасности" "ДНР" и "ЛНР" создаются специальные отряды из пророссийских активистов, которые должны блокировать любые попытки местных жителей с оккупированной территории Донбасса перейти на подконтрольную Украине территорию и проголосовать. Сегодня почти 90 тысяч жителей Донбасса приняли решение и изменили свое место регистрации для того, чтобы принять участие в выборах", - сообщил руководитель аппарата председателя СБУ.

Гуськов добавил, что меры вызывают обеспокоенность относительно того, что российская сторона и подконтрольные российские вооруженные формирования готовы прибегнуть к вооруженным провокациям на линии разграничения.

"На сегодня это является большой угрозой. Мы имеем оперативные данные, что именно такие планы прописаны руководителями спецслужб РФ для подконтрольных структур "ДНР" и "ЛНР"", - подчеркнул он.