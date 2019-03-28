На Луганщине сообщают о смс-угрозах членам избирательных комиссий
14:05, 28 марта 2019Выборы 2019
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Сейчас полиция проводит проверку.
Члены избирательной комиссии на Луганщине получают смс с угрозами / фото УНИАН
Полиция Луганщины проверяет информацию про смс-угрозы членам участковых избирательных комиссий.
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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.
"Сегодня, в ходе мониторинга сети Интернет на одном из сайтов была обнаружена публикация в которой говорится о том, что членам участковых избирательных комиссий в избирательном округе №113 приходят смс-сообщения с угрозами",- говорится в сообщении.
Правоохранители зарегистрировали этот факт. Сейчас проводится проверка.
Как сообщал УНИАН, в Чернигове пенсионеры получают листовки с угрозами относительно участия в выборах.
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