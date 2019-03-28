На Луганщине сообщают о смс-угрозах членам избирательных комиссий

Сейчас полиция проводит проверку.

Полиция Луганщины проверяет информацию про смс-угрозы членам участковых избирательных комиссий.

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Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

"Сегодня, в ходе мониторинга сети Интернет на одном из сайтов была обнаружена публикация в которой говорится о том, что членам участковых избирательных комиссий в избирательном округе №113 приходят смс-сообщения с угрозами",- говорится в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали этот факт. Сейчас проводится проверка.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове пенсионеры получают листовки с угрозами относительно участия в выборах.