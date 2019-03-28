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В Днепре в частном доме прописаны 670 "мертвых душ" и все зарегистрированы как избиратели

13:51, 28 марта 2019
Выборы 2019
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Сейчас полиция проверяет данный факт / фото УНИАН

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Установлено, что в частном доме по ул. Клубничной прописано 670 человек и все эти люди зарегистрированы как избиратели», - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту зарегистрированы в журнале единого учета Новокодацкого отделения полиции Днепра. Дальнейшая проверка данного факта продолжается.

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Теги: #Украина#выборыпогода в Днепропетровске