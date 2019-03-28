В Днепре в частном доме прописаны 670 "мертвых душ" и все зарегистрированы как избиратели

Все прописанные в доме лица зарегистрированы как избиратели.

В Днепре полиция проводит проверку по факту прописки 670 человек в недостроенном частном доме.

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Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

«Установлено, что в частном доме по ул. Клубничной прописано 670 человек и все эти люди зарегистрированы как избиратели», - говорится в сообщении.

Материалы по данному факту зарегистрированы в журнале единого учета Новокодацкого отделения полиции Днепра. Дальнейшая проверка данного факта продолжается.