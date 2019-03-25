Atlantic Council: Перед выборами Порошенко подводят друзья, а Тимошенко — ее самоуверенность

Если действующий президент не пройдет во второй тур, он сможет за это "поблагодарить" друга-генпрокурора.

31 марта украинцы пойдут выбирать уже шестого своего президента. Нынешняя кампания стала своеобразным референдумом относительно действующей администрации Петра Порошенко и ее успехов после Евромайдана, который развернул Украину на прозападный курс.

Опросы свидетельствуют, что политический новичок Владимир Зеленский лидирует в предвыборной гонке. А Порошенко и экс-премьер-министр Юлия Тимошенко соревнуются между собой за второе место. Те, кто в конце недели наберет больше всего голосов, будут бороться за кресло президента во втором туре 21 апреля. Об этом пишет директор Wooden Horse Strategies и научный сотрудник Atlantic Council Брайан Мефорд, который приводит свои предсказания относительно первого тура.

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Во-первых, по мнению автора, нынешние выборы будут самыми чистыми и наименее мошенническими за все годы независимости Украины. Те, кто следит за голосованиями в Украине с 1999 года, могут точно сказать, что, скорее всего, кампания закончится реальным выражением воли избирателей. А это не всегда было так, если вспомнить то, как Леонид Кучма стал президентом во второй раз, или второй тур выборов в 2004 году, фальсификации во время которого привели к Оранжевой революции. Автор признает, что такая его точка зрения не совпадает со всеми сообщениями о том, насколько «грязная» нынешняя кампания. Однако, стоит помнить, что грязные трюки, компрометирующие записи и подкуп избирателей – это не что-то новое в украинской политике. Вместе с тем, все эти проблемы ранее не освещать так интенсивно, как сейчас.

К примеру, во времена Виктора Януковича редко когда публично говорили о таких махинациях. Все часто ограничивалось жалобами западным дипломатам во время разговоров за закрытой дверью. Вдобавок, несмотря на то, что случаи подкупа избирателей деньгами, водкой и гречкой все еще происходят, давление на государственных работников, СМИ и гражданское общество не такое большое, как было во времена Януковича. Автор обращает внимание и на заявления министра МВД Арсена Авакова об открытых делах по факту попыток подкупа избирателей. Какими бы не были эти дела, полиция до этого времени не проявляла никакого интереса к подобным эпизодам.

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Во-вторых, Порошенко и Тимошенко нужна большая явка, чтобы кто-то из них смог попасть во второй тур. Зеленский, по мнению автора, однозначно будет принимать в нем участие. Вопрос в том, кто будет его соперником. Это первый случай в истории Украины, когда нельзя сказать наверняка, кто выйдет во второй тур.

В-третьих, если Порошенко не наберет убедительное количество голосов в первом туре, он сможет «поблагодарить» за это Юрию Луценко. Несмотря на то, что они близкие друзья, складывается впечатление, что генпрокурор делает все возможное, чтобы добиться поражения действующего президента. Его угрозы уголовными расследованиями против Тимошенко и экс-министра обороны Анатолия Гриценко, его рассказы о каких-то «списках запрета на преследование» от посла США и о том, что Киев якобы не получил американскую техническую помощь на четыре миллиона долларов – все это вбивает клин между Вашингтоном и Порошенко. А действующему президенту нужна поддержка США для победы. Поэтому было бы разумно заменить Луценко на должности как можно скорее.

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В-четвертых, если Тимошенко не пройдет во второй тур, ей придется лишь винить свою чрезмерную самоуверенность. По мнению автора, она повторяет ошибку Хиллари Клинтон во время выборов в США в 2016 году. Все заявления украинского экс-премьера говорят, что она рассматривает выборы «как собственную коронацию», а не как реальное соревнование. Тимошенко позволяет себе сомнительные комментарии, как и Клинтон, в частности, когда говорит о том, что якобы министра здравоохранения Ульяну Супрун прислали «иностранцы», чтобы она «ставила эксперименты на украинцах». Впрочем, есть и разница между американским и украинским политиками. В отличие от Клинтон, Тимошенко ведет активную агитацию во всех регионах страны. Впрочем, ее чрезмерная самоуверенность может ей навредить.