Климкин объяснил, почему российские наблюдатели не могут работать на украинских выборах

Наблюдатели страны-агрессора не могут следить за тем, как осуществляются демократические выборы, подчеркнул глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что российские наблюдатели не могут работать в Украине ни с политической, ни с юридической точек зрения.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жаном Ассельборном.

«И несмотря на то, что как мы все считаем, вопрос российских наблюдателей исчерпан, я еще раз хочу сказать, что у нас не будет никаких наблюдателей (из РФ) ни долгосрочных, ни краткосрочных, никаких», - подчеркнул Климкин.

«Наблюдатели страны-агрессора, нарушившего все возможные и невозможные принципы международного права, и моральные принципы, не могут наблюдать за тем, как осуществляются демократические выборы», - считает глава МИД.

«Это невозможно ни политически, ни юридически, как вы прекрасно понимаете, ни просто с моральной точки зрения. И конечно, мы понимаем, что официальные российские наблюдатели - они работают не на демократию, а на соответствующие спецслужбы этой страны», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборах.

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование этим решением. По её словам, запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и её странами-участницами.

6 февраля в МИД Украины отметили, что не примут заявки ни от одного владельца паспорта гражданина РФ для регистрации официальными наблюдателями на выборах в Украине. В министерстве заявили, что отказ в регистрации не противоречит международным обязательствам Украины в области свободных и демократических выборов.

Президент Украины Петр Порошенко пообещал отдать приказ Государственной пограничной службе не пускать наблюдателей от РФ на украинские выборы в 2019 году.

8 февраля в российском МИД сообщили, что решили воздержаться от направления в Украину российских граждан для наблюдения за выборами как долгосрочных наблюдателей.

27 февраля в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что намерены подать Украине список краткосрочных наблюдателей для аккредитации из всех стран-участниц, в том числе и из России. Краткосрочные наблюдатели должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования и наблюдать непосредственно за процессом голосования.

15 марта представитель БДИПЧ Томас Раймер сообщил, что миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине от БДИПЧ ОБСЕ подала ЦИК список из 24 граждан РФ для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине.

20 марта Центральная избирательная комиссия отказала БДИПЧ в регистрации россиян международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта.