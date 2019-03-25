Washington Post: В Украине граница между политикой и шоу окончательно стерта

Издание удивляется тому, как один из кандидатов в президенты превратил свою кампанию в реалити-шоу, не говоря уже о намерении профессионального актера занять высший пост в стране.

Граница между реалити-шоу и политикой во всем мире становится все менее заметной. Но в Украине ее окончательно стерли. Представьте себе политическую версию шоу «Холостяк». Один из тех, чьё имя будет указано в длинном бюллетене на выборах президента – Игорь Шевченко – буквально превратил свою кампанию в шоу о свиданиях.

Об этом пишет Washington Post, добавляя, что его политически-романтическая программа называется очень откровенно в то же время претенциозно: «Хочешь стать женой президента?». И в шоу именно об этом и идет речь. Шевченко – 48-летний выпускник Университета Миннесоты с молодым лицом – планирует выбрать себе жену из 300 женщин, которые подали заявки онлайн. Весь процесс снимают и выпускают сериями по 12 минут.

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Издание отмечает, что это даже не самый дерзкий выпад в президентской гонке в этом году. Ведь в опросах сейчас лидирует комедийный актер Владимир Зеленский, единственный политический опыт которого заключается лишь в том, что он играл президента Украины в телесериале. Еще одним из скандальных моментов издание называет регистрацию кандидатуры Юрия Тимошенко, цель которого, по идее, отобрать часть голосов у Юлии Тимошенко. Последняя добивается возвращения к власти после того, как ее выпустили из тюрьмы в 2014 году. Европейский суд по правам человека признал, что ее осуждение было «незаконным и неоправданным».

Возвращаясь к «романтической» предвыборной кампании Шевченко, издание замечает, что она не вызвала осуждение со стороны групп, которые отстаивают права женщин. Впрочем, глава Украинского форума в Королевском институте международных отношений в Лондоне Арина Лутцевич прокомментировала, что сначала не поверила информации о реалити-шоу Шевченко.

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«А потом я подумала, что это унижает женщин. Но в Украине чувствительность к таким вопросам ниже. Поэтому я подумала, что это даже гениально. Это игра на близости к избирателю. Нет барьера между политикой и личной жизнью. В Украине политические элиты недостижимы. Это попытка сократить этот раздел», - прокомментировала она.

Издание замечает, что у Шевченко нет серьезных шансов одержать победу. Опросы говорят, что его поддерживают менее 1% избирателей. Однако, шоу все же принесло ему пользу. Ведь в политическом поле он был почти никому неизвестен. А теперь ток-шоу приглашают его в эфир.