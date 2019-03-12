Полиция с 25 марта перейдет на усиленный вариант службы

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заверил, что задействование большого числа полицейских к охране правопорядка во время президентских выборов не повлияет на количество нарядов на улицах.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что полиция с 25 марта планирует перейти на усиленный вариант несения службы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корищенко сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, сколько правоохранителей будут обеспечивать порядок на выборах президента в столице.

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"Где-то 25-го (марта) мы перейдем на усиленный вариант несения службы и будет очень много... Фактически, большая часть гарнизона будет заниматься и охраной непосредственно на выборах. Но это не повлияет на количество нарядов на улицах и количество следственно-оперативных групп", - заверил Крищенко.

Он добавил, что конкретные данные будут объявлены ближе к дате голосования.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в день голосования на выборах президента в обеспечении порядка в Украине будет задействовано 134 тыс. 381 правоохранителей.