Место голосования на выборах уже сменили около 100 тысяч украинцев — ЦИК

Окончательное количество будет известно после 25 марта, когда будут сформированы избирательные списки.

Место голосования на выборах президента Украины без смены места регистрации уже сменили около 100 тысяч украинцев.

Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая, передает "Громадське".

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«И эта цифра растет, потому что, к сожалению, наши избиратели в последний день любят делать такие дела. В последний день могут быть очереди, поэтому призываем поскорее это завершить, потому что после 25 марта уже будут сформированы окончательные списки избирателей», — отметила Бернацкая.

Она добавила, что пока нет точной цифры относительно количества людей, которые с временно оккупированной части Донбасса приехали на подконтрольную украинскому правительству территорию, чтобы изменить место голосования — это будет известно уже после 25 марта.

Как сообщал УНИАН, в столичных районных государственных администрациях образовались огромные очереди из желающих сменить место голосования на президентских выборах. Люди ждут по несколько часов, чтобы подать заявление. Иногда очереди на столько большие, что людям приходится ждать на улице.