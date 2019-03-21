ЦИК зарегистрировала еще 70 наблюдателей: большинство из них – представители США

По состоянию на 21 марта зарегистрировано 1 тыс. 890 наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 1 тыс. 890 наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания члены комиссии зарегистрировали 63 официальных наблюдателей от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Турецкой Республики, 1 - от Азербайджанской Республики и 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки.

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Таким образом, по состоянию на 21 марта зарегистрировано 1 тыс. 890 наблюдателей от 15 международных организаций и 15 иностранных государств: 244 - от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), 779 - от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, 61 - от общественного союза «Международное сообщество по правам человека», 164 - от Международной неправительственной организации CANADEM, 9 - от Международного экспертного центра избирательных систем (ICES), 7 - от Национального демократического института международных отношений, 154 - от Всемирного конгресса украинцев, 74 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 29 - от Благотворительного фонда «Международная комиссия по правам человека», 17 - от Международного республиканского института (МРИ), 23 - от Парламентской ассамблеи НАТО, 36 - от Парламентской ассамблеи Совета Европы, 118 - от Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, 20 - от Комитета «За открытую демократию», 6 - от Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), 13 - от Словакии, 14 - от Франции, 13 - от Германии, 1 - от Молдовы, 5 - от Литвы, 4 - от Иордании, 2 - от Португалии, 5 - от Японии, 11 - от Польши, 4 - от Испании, 2 - от Бельгии, 5 - от Чехии, 1 - от Азербайджана, 63 - от Соединенных Штатов Америки, 3 - от Турции.