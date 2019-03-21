Боевики на Донбассе запугивают людей, которые планируют голосовать на выборах президента Украины

На пунктах пропуска уже введены усиленные меры по проверке граждан Украины, которые пересекают линию разграничения.

Российские оккупационные администрации активизировали меры по недопущению к участию в голосовании на выборах президента Украины проукраински настроенных жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-брифинге преcc-секретарь Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, ссылаясь на Главное управление разведки МОУ.

Читайте такжеОт Украины до Уругвая: ЦИК рассказала о длине бюллетеней (фото)

В частности, с гражданами, подозреваемыми в проукраинских взглядах, сотрудники т.н. «Республиканских органов внутренних дел» проводят «профилактические беседы» и рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную Украине территорию в период голосования.

При этом на пунктах пропуска уже введены усиленные меры по проверке граждан Украины, которые пересекают линию разграничения.

«Кроме того, 31 марта с.г. на временно оккупированной территории Донбасса российскими пропагандистами готовится проведение масштабных массовых антиукраинских мероприятий (собрания трудовых коллективов, митинги и другие мероприятия) с привлечением большого количества местных жителей, обязательную явку которых должны обеспечить российские оккупационные администрации», - сообщил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что в Станице Луганской зарегистрировано 18 тысяч внутренних переселенцев, но для участия в выборах подали заявления лишь 200 человек.

Как известно, выборы президента Украины 2019 состоятся уже через 10 дней - 31 марта. В случае проведения второго тура выборов, повторное голосование должно состояться 21 апреля 2019 г.