В список наблюдателей ОБСЕ на выборы в Украине попали 24 россиянина

Сообщается, что список уже направлен в Центральную избирательную комиссию Украины.

Миссия по наблюдению за президентскими выборами в Украине Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ подала Центральной избирательной комиссии список из 24 граждан Российской Федерации для аккредитации с целью мониторинга выборов в Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сказал представитель БДИПЧ Томас Раймер.

"Российская Федерация предложила кандидатуры 24 человек для участия в миссии по наблюдению за президентскими выборами от БДИПЧ, и их имена включены в список для аккредитации Центральной избирательной комиссией", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Сольрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.