ЦИК образовала избирательные участки и комиссии в воинских частях в зоне ООС (видео)

Соответствующее решение поддержали 14 из 16 членов комиссии, двое воздержались.

Центральная избирательная комиссия приняла решение создать специальные избирательные участки и комиссии на территории воинских частей в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 14 из 16 членов комиссии, двое воздержались.

Читайте такжеНа Львовщине распространяют фейк о раздаче повесток из военкомата на избирательных участках

Как отметил член ЦИК Михаил Вербенский, представление Министерства обороны Украины об образовании в исключительном случае специальных избирательных участков на территории воинских частей (формирований) на выборах президента и соответствующих участковых избирательных комиссий поступили в ЦИК 6 марта.

Рассмотрев указанные документы, комиссия установила их соответствие требованиям украинского законодательства и постановила создать специальные участки и комиссии на территории воинских частей в зоне проведения ООС.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, также специальный участок образован во Львовской области.

Согласно постановлению ЦИК, на территории Донецкой области создано 65 специальных избирательных участков, на территории Луганской области – 14, на территории Львовской области – 1.

Как сообщал УНИАН, ранее командующий операции Объединенных сил Сергей Наєв заявил, что военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования на президентских выборах 31 марта.

"Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать", — отметил он.