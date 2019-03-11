Военным на Донбассе урны для голосования на президентских выборах не привезут (видео)

Наев также заверил, что среди военных не проводится предвыборная агитация.

Военным, которые несут службу в районе проведения ООС на Донбассе, не будут подвозить урны с бюллетенями для голосования в президентских выборах 31 марта.

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Об этом заявил командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев в комментарии телеканалу UA:Донбасс.

"Есть избирательные участки, никаких других действий не предусмотрено. Там, где будет возможность отойти, то пойдут и проголосуют. А там, где нет возможности, то значит, будут продолжать защищать", — заявил Наев.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатов на должность президента Евгения Мураева, Дмитрия Гнапа и Дмитрия Добродомова.