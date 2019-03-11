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Полиция нашла женщину, которая присылала Зеленскому сообщения с угрозами

15:23, 11 марта 2019
Выборы 2019
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Женщина, которая угрожала Зеленскому, может быть психически больным человеком / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, в конце февраля в Главное следственное управление Нацполиции обратился Зеленский с заявлением, что "на один из телефонов студии" Квартал-95 "систематически приходят сообщения с угрозами ему и его семье. Было установлено лицо, посылавшее эти сообщения. Им оказался, вероятно, психически больной человек, женщина. Изъят телефон, с которого посылались эти СМС. Проводятся следственные действия, в том числе психиатрическое, могла ли она осознавать последствия своих действий", - сказал Цуцкиридзе.

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Теги: #выборы#Владимир Зеленский