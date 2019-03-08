цей матеріал доступний українською

В Львове распространяли листовки против одного из кандидатов в президенты (фото)

15:22, 08 марта 2019
Выборы 2019
277 0
Полиция проверяет законность распространения листовок против кандидата в президенты / Фото Ирина Марушкіна/Facebook

Во Львове 7 марта правоохранители пытались конфисковать печатную продукцию об одном из кандидатов в президенты Украины, аргументируя тем, что имеет место нарушение избирательного законодательства.

Читайте такжеИзбирательному штабу Порошенко посоветовали не искать «лазейки» в законодательстве

Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Ирина Марушкина, которая стала свидетелем происшествия.

Она отмечает, что листовки распространяли представители «Национального корпуса».

«Полиция вызвала следственно-оперативную группу. У «Нацкорпуса» пытались конфисковать печатную информацию о Порошенко. Есть уже следователь. Есть заявитель, накатавший заявление», - говорится в сообщении Марушкиной.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области УНИАН сообщили, что «полицейские проверяют сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства».

Фото Ирина Марушкина/Facebook

«7 марта поступили сообщения, что в Галицком и Лычаковском районах Львова обнаружены палатки в которых неизвестные лица с нарушением избирательного законодательства распространяют информационные листовки против одного из кандидатов в президенты Украины. Все сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета, работали следственно-оперативные группы, проводятся проверки», - сообщили в Нацполиции области.

Фото Ирина Марушкина/Facebook

Ранее УНИАН сообщал, что в Мариуполе трое мужчин совершили нападение на агитационную палатку кандидата на пост Президента Петра Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы#Львов#агитация