В Львове распространяли листовки против одного из кандидатов в президенты (фото)

Листовки распространяли представители «Национального корпуса».

Во Львове 7 марта правоохранители пытались конфисковать печатную продукцию об одном из кандидатов в президенты Украины, аргументируя тем, что имеет место нарушение избирательного законодательства.

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Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Ирина Марушкина, которая стала свидетелем происшествия.

Она отмечает, что листовки распространяли представители «Национального корпуса».

«Полиция вызвала следственно-оперативную группу. У «Нацкорпуса» пытались конфисковать печатную информацию о Порошенко. Есть уже следователь. Есть заявитель, накатавший заявление», - говорится в сообщении Марушкиной.

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области УНИАН сообщили, что «полицейские проверяют сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства».

«7 марта поступили сообщения, что в Галицком и Лычаковском районах Львова обнаружены палатки в которых неизвестные лица с нарушением избирательного законодательства распространяют информационные листовки против одного из кандидатов в президенты Украины. Все сообщения зарегистрированы в Журнале единого учета, работали следственно-оперативные группы, проводятся проверки», - сообщили в Нацполиции области.

Ранее УНИАН сообщал, что в Мариуполе трое мужчин совершили нападение на агитационную палатку кандидата на пост Президента Петра Порошенко.