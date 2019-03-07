Заявления об отказе от баллотирования подали только три кандидата в президенты - ЦИК

В настоящее время Центризбирком получил всего три заявления - от Андрея Садового, Сергея Кривоноса, которые уже сняты с регистрации, и Дмитрия Гнапа.

Заявления об отказе от баллотирования подали только три кандидата на пост президента Украины.

Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

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По его словам, в настоящее время Центризбирком получил лишь три заявления - от Андрея Садового, Сергея Кривоноса, которых ЦИК уже сняла с регистрации, и Дмитрия Гнапа.

Хивренко также уточнил, что подать заявление об отказе баллотироваться кандидаты могут до 24.00 7 марта.