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Заявления об отказе от баллотирования подали только три кандидата в президенты - ЦИК

17:01, 07 марта 2019
Выборы 2019
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ЦИК получила заявления об отказе от баллотирования только от трех кандидатов / фото УНИАН

Об этом сообщил заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации ЦИК Константин Хивренко.

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По его словам, в настоящее время Центризбирком получил лишь три заявления - от Андрея Садового, Сергея Кривоноса, которых ЦИК уже сняла с регистрации, и Дмитрия Гнапа.

Хивренко также уточнил, что подать заявление об отказе баллотироваться кандидаты могут до 24.00 7 марта.

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Теги: #ЦИК#выборы президента Украины 2019#кандидаты в президенты Украины