Порошенко потерял позиции в президентском рейтинге, Зеленский остается лидером - опрос

Как свидетельствуют данные нового опроса, Зеленский остается лидером президентского рейтинга.

Согласно новому соцопросу, самые высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов имеют четыре кандидата - Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного с 20 по 26 февраля 2019 года центром социальных исследований "София".

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Среди респондентов, которые будут принимать участие в выборах, намерены проголосовать:

- за Владимира Зеленского – 18,3%;

- за Юлию Тимошенко – 15,4%;

- за Петра Порошенко – 12,1%;

- за Юрия Бойко – 11,2%.

Другие кандидаты имеют уровень поддержки менее 7%. В частности, Анатолия Гриценко поддерживают 6,4% респондентов (среди тех, кто намерен голосовать), Олега Ляшко – 4,3%, Евгения Мураева – 2,5%, Андрея Садового – 2,1%, Александра Шевченко – 1,9%, Александра Вилкула – 1,7%.

Всего было опрошено 2012 респондентов в возрасте с 18 лет. Метод опроса – индивидуальное интервью ("лицом к лицу") по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Напомним, ранее сообщалось, что если бы выборы президента Украины состоялись в середине февраля, то среди тех граждан, кто определился, за кого голосовать, шоумену Владимиру Зеленскому отдали бы свои голоса 26,4%, второе место занимал действующий президент Петр Порошенко (18%), третье - лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,8%). Об этом свидетельствовали данные опроса КМИС.