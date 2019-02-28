Гриценко и Садового "засекли" вместе в ресторане Киева (фото, видео)

Ранее стало известно, что Гриценко должен был обсудить с Садовым вопрос возможного объединения на выборах президента.

Кандидатов в президенты Украины Анатолия Гриценко и Андрея Садового заметили в одном из ресторанов Киева.

На камеру они рассказали, что ели сыр и пили кофе. Соответствующий ролик и фото в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Соня Кошкина.

Политики уклонились от ответа на вопрос об объединении политических сил.

Ранее 28 февраля "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко сегодня проведет переговоры с кандидатом Андреем Садовым, которые будут посвящены их возможному объединению на президентских выборах.

"По данным УП, Садовый может снять свою кандидатуру взамен, если Гриценко согласится идти на выборы на базе "Самопомочи", - говорится в сообщении СМИ.