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Гриценко и Садового "засекли" вместе в ресторане Киева (фото, видео)

14:23, 28 февраля 2019
Выборы 2019
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Политики не назвали повод, по которому встретились / t.me/sonyakoshkina

На камеру они рассказали, что ели сыр и пили кофе. Соответствующий ролик и фото в своем Telegram-канале опубликовала журналистка Соня Кошкина.

Политики уклонились от ответа на вопрос об объединении политических сил. 

Ранее 28 февраля "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что кандидат в президенты Анатолий Гриценко сегодня проведет переговоры с кандидатом Андреем Садовым, которые будут посвящены их возможному объединению на президентских выборах.

"По данным УП, Садовый может снять свою кандидатуру взамен, если Гриценко согласится идти на выборы на базе "Самопомочи", - говорится в сообщении СМИ.

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Теги: #Садовый#Анатолий Гриценко