Гриценко сегодня проведет с Садовым переговоры об объединении – СМИ

Утверждается также, что у Гриценко будет встреча с еще одним кандидатом в президенты - Юлией Тимошенко.

Кандидат в президенты Анатолий Гриценко сегодня проведет переговоры с кандидатом Андреем Садовым, которые будут посвящены их возможному объединению на президентских выборах.

Читайте такжеЗеленский во автором туре выборов побеждает всех других кандидатов - опрос

Об этом сообщает Telegram-канал «УП. Off the record», который ведет «Украинская правда».

«По данным УП, Садовый может снять свою кандидатуру взамен, если Гриценко согласится идти на выборы на базе «Самопомочи», - говорится в сообщении.

Утверждается также, что у Гриценко будет встреча с другим кандидатом в президенты - Юлией Тимошенко.

«На ней ЮВТ и Гриценко будут договариваться о «правилах игры», чтобы не воевать друг с другом», - подытожили на канале.

В то же время Андрей Садовый сделал в своем Facebook неожиданное заявление о выдвижении «единого кандидата от демократических, антикоррупционных сил».

«Идя на выборы, я прекрасно осознавал желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти. В течение кампании мой штаб внимательно отслеживает результаты достоверных соцопросов и тенденции. Я лично много общаюсь с людьми в регионах. Ожидаем последние данные, которые станут решающими для дальнейших действий. Показатели, на которые будем обращать внимание — рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе», - указал он.

Напомним, в сентябре прошлого года Анатолий Гриценко рассказывал о переговорах с Садовым и Вакарчуком об объединении усилий на выборах. Впрочем, Садовый и Гриценко пошли на выборы как отдельные кандидаты.