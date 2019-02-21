Во втором туре выборов Порошенко проигрывает почти всем главным конкурентам - опрос

Действующий президент отстает во втором туре от Тимошенко, Зеленского и Гриценко.

Во втором туре президентских выборов 2019 года действующий президент Петр Порошенко проигрывает практически всем своим главным конкурентам.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного организацией «Социополис» с 8 по 15 февраля 2019 года.

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Так, если во втором туре окажутся Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то за действующего президента проголосуют 19,4% опрошенных, в то время как за Тимошенко – 28,4%. 10,7% в таком случае готовы испортить бюллетень, 23% - не принимали бы участия в голосовании. 18,5% опрошенных выбрали вариант – «затрудняюсь ответить».

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, действующий президент также окажется в сложном положении. За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 42,3% опрошенных, в то время как за Порошенко – 18,1%. 6,3% - испортили бы бюллетень; 16,2% - не принимали бы участия в голосовании. 17% не смогли определиться с ответом.

Порошенко проиграет во втором туре и Анатолию Гриценко. За Гриценко готовы проголосовать 28,4% опрошенных, в то время, как за Порошенко – 18,8%. 9,5% готовы испортить бюллетень; 23,2% - не принимали бы участия в голосовании. Не определились с ответом 20% опрошенных.

В случае выхода во второй тур Петра Порошенко и Юрия Бойко, шансы кандидатов практически одинаковые. За Бойко готовы отдать голоса 25,4% опрошенных, за Порошенко - 23,6%. 8,5% - испортили бы бюллетень. 23% - не принимали бы участия в голосовании, 19% - не определились с ответом.

Результаты проведенного опроса свидетельствуют, что ни один из кандидатов в Президенты Украины не сможет набрать в первом туре выборов более 50% голосов избирателей, а следовательно, с очень высокой вероятностью, состоится второй тур выборов Президента.

Опрос проводился во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий, методом стандартизированного интервью. Объем выборки – 2409 респондентов.

По данным исследования, Владимир Зеленский является лидером электоральных симпатий на Востоке и Юге Украины, где за него готовы отдать свой голос соответственно 25,1% и 22,6% опрошенных из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании.