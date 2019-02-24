Аваков: любой человек сможет наблюдать онлайн за выборами "вплоть до каждого участка"

По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании.

Министерство внутренних дел Украины запускает на своем веб-сайте онлайн-систему мониторинга нарушений на предстоящих выборах в Украине.

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Об этом в эфире ТСН.Тиждень рассказал глава МВД Арсен Аваков.

"В нашей системе любой человек может онлайн посмотреть. Заходите и онлайн наблюдайте все детали, вплоть до каждого избирательного участка", - отметил он.

По словам Авакова, это еще один уровень стандарта открытости во время этой предвыборной кампании. Он также отметил, что действия полиции "дискомфортные многим штабам".