Роговцева стала доверенным лицом Порошенко на выборах

Теперь она будет иметь полномочия представлять интересы кандидата по всей территории Украины.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народную артистку Украины Аду Роговцеву доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах 31 марта.

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Об этом говорится в обнародованном ЦИК тексте постановления №366, принятого накануне, 22 февраля. Роговцева зарегистрирована доверенным лицом в едином общегосударственном избирательном округе на основании письменных заявлений Порошенко и самой Роговцевой. Теперь она будет иметь полномочия представлять интересы кандидата по всей территории Украины.

Кроме того, доверенными лицами Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе стали первый заместитель главы Администрации президента, руководитель штаба Порошенко Виталий Ковальчук, бывший посол Украины в США и Канаде Юрий Щербак и герой Украины Александр Порхун. Им должны быть выданы надлежащие удостоверения, а сами доверенные лица будут иметь право совещательного голоса в Центризбиркоме.