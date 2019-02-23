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Роговцева стала доверенным лицом Порошенко на выборах

19:39, 23 февраля 2019
Выборы 2019
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Теперь Роговцева будет иметь полномочия представлять интересы кандидата по всей территории Украины / УНИАН

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала народную артистку Украины Аду Роговцеву доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах 31 марта.

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Об этом говорится в обнародованном ЦИК тексте постановления №366, принятого накануне, 22 февраля. Роговцева зарегистрирована доверенным лицом в едином общегосударственном избирательном округе на основании письменных заявлений Порошенко и самой Роговцевой. Теперь она будет иметь полномочия представлять интересы кандидата по всей территории Украины.

Кроме того, доверенными лицами Порошенко в едином общегосударственном избирательном округе стали первый заместитель главы Администрации президента, руководитель штаба Порошенко Виталий Ковальчук, бывший посол Украины в США и Канаде Юрий Щербак и герой Украины Александр Порхун. Им должны быть выданы надлежащие удостоверения, а сами доверенные лица будут иметь право совещательного голоса в Центризбиркоме.

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Теги: #выборы#Петр Порошенко#Ада Роговцева