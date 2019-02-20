Политолог назвал ключевую причину роста рейтинга Зеленского

По оценке эксперта, Зеленский – это внесистемный протест к политической системе в целом.

Шоумен Владимир Зеленский возглавил президентские рейтинги, потому что утрачен кредит доверия, который имел действующий глава государства Петр Порошенко на прошлых выборах.

Об этом заявил председатель платформы социально-гуманитарных инициатив и инноваций «Единый координационный центр» Олег Саакян на пресс-конференции в УНИАН.

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Успех Зеленского - это виртуальный продукт, как и, собственно, Зеленский является виртуальным кандидатом, поскольку он олицетворяет весь протест украинского общества, который в целом накопился к украинской политике», - отметил он.

По оценке Саакяна, Зеленский - это внесистемный протест против политической системе в целом.

«Почему он виртуальный? Потому что каждый наделяет Зеленского теми свойствами, которые он хотел увидеть в кандидате. К нему есть много взаимоисключающих ожиданий в обществе, и в этом есть серьезный риск для его команды, поскольку такого избирателя привести на избирательный участок очень сложно, также очень сложно до последнего дня продержать эту виртуальность, не давая конкретных ответов», - добавил политолог.

По его словам, последние дни избирательного процесса будут требовать конкретных ответов, и сам политический дискурс будет таким образом формироваться.

«Если им удастся воздержаться от конкретных ответов - от этого зависит, с каким рейтингом он подойдет в день самих выборов», - сказал эксперт.

Также, как считает политолог, Зеленскому будет трудно защитить свой результат от возможных фальсификаций.

«На сегодняшний день его успех - это запрос общества на изменение системы, и это стало возможным из-за утраченого кредита доверия, который имел Петр Порошенко на прошлых выборах», - добавил он.

«Фактически сегодня мы видим, что количество людей, которые ожидали изменений системы - они оказались разочарованными властью в целом, и это во многом дискредитирует именно тот запрос, который существовал и вообще идею изменений в стране», - убежден эксперт.

Кроме того, Саакян отметил, что у Зеленского в вопросе «мира и безопасности» нет конкретного ответа, так же как нет даже платформы по урегулированию на Донбассе, о которой он бы заявил.

«Как бы это странно не звучало, с точки зрения его сегодняшней кампании - это сильная сторона, потому что она дает электоральную выгоду, но она создает для него ловушку, из-за которой он может резко потерять поддержку», - предполагает политолог.

В целом, как подытожил Саакян, интрига относительно президентских выборов в Украине сохранится до последнего дня.