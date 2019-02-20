Госказначейство получило 112,5 миллиона взносов от кандидатов в президенты
13:20, 20 февраля 2019Выборы 2019
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После первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета.
ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты / фото УНИАН
Государственная казначейская служба получила 112,5 млн грн в качестве взносов от зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах.
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Об этом сообщила журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.
«По состоянию на сегодня пришло 112 с половиной млн грн», - сказала она.
Слюз напомнила, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата, и это рекордное количество.
Также она сообщила, что после первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета, в то время как кандидаты, вышедшие во второй тур, вернут свои средства.
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