цей матеріал доступний українською

Госказначейство получило 112,5 миллиона взносов от кандидатов в президенты

13:20, 20 февраля 2019
Выборы 2019
107 0
ЦИК зарегистрировала 44 кандидата в президенты / фото УНИАН

Государственная казначейская служба получила 112,5 млн грн в качестве взносов от зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах.

Читайте такжеЗеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг - опрос

Об этом сообщила журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

«По состоянию на сегодня пришло 112 с половиной млн грн», - сказала она.

Слюз напомнила, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата, и это рекордное количество.

Также она сообщила, что после первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета, в то время как кандидаты, вышедшие во второй тур, вернут свои средства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы президента Украины 2019