Госказначейство получило 112,5 миллиона взносов от кандидатов в президенты

После первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета.

Государственная казначейская служба получила 112,5 млн грн в качестве взносов от зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах.

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Об этом сообщила журналистам глава Госказначейства Татьяна Слюз.

«По состоянию на сегодня пришло 112 с половиной млн грн», - сказала она.

Слюз напомнила, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата, и это рекордное количество.

Также она сообщила, что после первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета, в то время как кандидаты, вышедшие во второй тур, вернут свои средства.