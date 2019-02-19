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В МВД призвали кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram

23:52, 19 февраля 2019
Выборы 2019
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Иллюстрация / REUTERS

МВД Украины призвало кандидатов в президенты страны верифицировать свои аккаунты в фейсбуке и инстаграме, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию.

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Как отмечается, правоохранители намерены совместно с соцсетями следить за подозрительными аккаунтами и удалять фейковые аккаунты кандидатов».

«Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания fake-профилей кандидатов», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что киберполиция Украины уже провела соответствующие консультации с Facebook.

Лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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Теги: #соцсети#выборы президента Украины 2019