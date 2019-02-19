В МВД призвали кандидатов в президенты Украины верифицировать свои аккаунты в Facebook и Instagram
МВД Украины призвало кандидатов в президенты страны верифицировать свои аккаунты в фейсбуке и инстаграме, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию.
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Как отмечается, правоохранители намерены совместно с соцсетями следить за подозрительными аккаунтами и удалять фейковые аккаунты кандидатов».
«Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания fake-профилей кандидатов», - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что киберполиция Украины уже провела соответствующие консультации с Facebook.
Лишь 9 из 44 официально зарегистрированных кандидатов имеют "blue badge" на своих официальных страницах.