Globe and Mail: Канада уже отправила наблюдателей на выборы в Украине

Оттава в этом году будет следить за украинскими выборами как в рамках миссии ОБСЕ, так и отдельно от нее.

Первая волна наблюдателей Канады, которые будут следить на ходом украинских президентских выборов 31 марта, уже прибыли в Украину.

На фоне того, как решающая для Киева избирательная кампания набирает обороты, администрация премьер-министра Джастина Трюдо решила пойти по стопам предыдущих либеральных и консервативных правительств. Ведь Оттава отправила наблюдателей не только в рамках ОБСЕ, но и двусторонней с Киевом программы мониторинга, пишет Globe and Mail.

Канадская газета замечает, что работа ОБСЕ на выборах считается «золотым стандартом». Но канадское решение отправить еще и отдельных наблюдателей уникально и провоцировало сомнения на протяжении лет. Много правительств других стран неоднократно отмечали, что такие миссии или проблематичны, или слишком дорогие. Но это не помешало правительствам Канады не зависимо от партийной принадлежности отправлять наблюдателей в Украину. Это вызвало подозрения, что они таким образом пытались получить поддержку 1,3 миллиона канадских избирателей украинского происхождения.

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Вместе с тем, издание называет наблюдательные миссии критически важными для обеспечения возможности для Украины провести демократические и свободные выборы на фоне попыток России выставить страну безнадежно коррумпированной и плохо управляемой. Издание также напоминает о том, как Кремль аннексировал украинский полуостров Крым в 2014 году, а затем развязал войну на Донбассе. Канада и ее союзники по НАТО расценивают российские действия, инициированные Владимиром Путиным, как нарушение европейских границ. Поэтому союзники из западного блока усилили присутствие международных контингентов в Восточной Европе.

«Наблюдение за выборами – это один из самых прозрачных и надежных способов поддержать демократию», - сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Канады Адам Аустен.

«Именно поэтому Канада гордится, что поддерживает украинские выборы, проведение которых приближается, через ряд мер включительно с отправкой двусторонней наблюдательной миссии и наблюдателей в рамках ОБСЕ», - добавил он.

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По меньшей мере 58 долгосрочных наблюдателей Канады уже прибыли в Украину. Из них 50 относятся к чисто канадской миссии, которая также будет дополнена сотней краткосрочных участников. Еще восемь канадцев будут участвовать в миссии ОБСЕ. В ближайшие недели Канада отправит в Украину дополнительно 14 краткосрочных наблюдателей.