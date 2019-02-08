Тимошенко, Гриценко и еще три кандидата в президенты подписали меморандум о честных выборах, их поддержал Зеленский

Соответствующий документ кандидаты в президенты подписали во время эфира программы "Право на власть".

Кандидаты в президенты Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Александр Шевченко и Виктор Бондарь в четверг, 8 февраля, подписали меморандум "За честные выборы".

Соответствующий документ кандидаты в президенты подписали во время эфира программы "Право на власть", передает ТСН.

Соответствующий документ содержит ряд обязательств со стороны кандидатов в отношении воздержания от фальсификации результатов выборов.

Приводим полный текст меморандума:

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"Мы, кандидаты в президенты Украины, осознавая, что основой демократического общества являются свободные демократические выборы; понимая важность обеспечить демократический путь развития Украины; объединяем наши усилия для противодействия фальсификации выборов и защиты свободного и честного волеизъявления граждан Украины.

Сегодня честность и прозрачность выборов снова находится под угрозой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что власть готовится к масштабной фальсификации результатов выборов.

Такие попытки фальсифицировать выборы уничтожают будущее наших детей. Последствиями фальсификации результатов выборов могут создать хаос, потерю Украиной субъективности. Украина рискует сойти с демократического пути развития и потерять европейский вектор интеграции.

Инициатива "За честные выборы" призвана защитить право украинцев на честные выборы и, как следствие, защитить демократический путь развития Украины.

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Мы призываем других кандидатов, политиков, общественных лидеров, волонтеров, всех активных граждан Украины присоединиться к инициативе "За честные выборы".

Мы призываем также каждого гражданина Украины, не дать втянуть себя в процесс фальсификации выборов, и сообщать о всех фактах и попытках фальсификаций до координационного совета, который в ближайшие дни будет создана нашими политическими силами.

Мы также обращаемся к нашим международным партнерам с призывом помочь защитить свободный выбор украинского народа. Мы вместе должны сделать все, чтобы под ногами фальсификаторов "горела земля" как в Украине, так и за ее пределами. Чтобы каждый фальсификатор, от самого высокопоставленного до рядового исполнителя, был назван публично и был справедливо наказан за соучастие в преступлении.

Все попытки сфальсифицировать выборы в Украине всегда заканчивались трагически для тех, кто пытался это сделать. Это никому не удастся сделать и сейчас. Украина - не Россия.

Мы договариваемся о координации усилий и совместных действиях по защите права граждан Украины на честные выборы и демократического пути развития страны".

Пятеро из кандидатов подписали его во время общественно-политического ток-шоу "Право на власть".

Впоследствии во время программы к вышеупомянутым кандидатам присоединился еще один претендент на пост президента Украины Владимир Зеленский. "Я присоединяюсь к декларации "За честные выборы", Владимир Зеленский. Подпишу, как только буду у вас", - озвучила полученное сообщение во время программы ведущая Наталья Мосейчук.

Зеленский подтвердил в комментарии ТСН, что ознакомился с текстом, присоединяется и подписывает меморандум.