"Наши титушки": в Харькове пранкеры разыграли "поклонников" Мураева, не заплатив за митинг

Людям обещали заплатить по 1000 гривень за митинг.

В Харькове пранкеры через соцсети разыграли «поклонников» кандидата в президенты от партии «Наши» Евгения Мураева, предложив им за тысячу гривень принять участие в несуществующем митинге.

Об этом сообщает Комментарии.ua Харьков.

Люди, попавшиеся на шутку пранкеров, рассказали, что им обещали заплатить по 1000 гривень за то, чтобы постоять в толпе за Евгения Мураева.

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«Организаторы мероприятия» также сказали, что регистрация будет проходить непосредственно в палатке на площади Конституции. В результате под памятником богине Победы собралось около 50 человек в ожидании легкой наживы, но никто из инициаторов «встречи в поддержку кандидата» так и не появился.

В одном из пабликов, посвященных Харькову, команда Мураева опровергла информацию о проплаченном мероприятии и призвала харьковчан не участвовать в таких мероприятиях.

«Обращаем ваше внимание на то, что в пабликах Харькова размещается информация о неких митингах в поддержку Евгения Мураева. Официально сообщаем, что вся информация о проводимых мероприятиях может размещаться только на официальных страницах партии и не сопровождается финансовыми поощрениями участников Митинг, о котором говорится в публикации, не имеет к нам никакого отношения», - написали представители кандидата в президенты.

Часть пользователей подозревает в подобном розыгрыше политических пранкеров.

Как сообщал УНИАН, в Одессе и Киеве пранкеры "развели" сотни людей, собрав на проплаченный митинг за несуществующего кандидата