Предвыборную программу Порошенко презентуют в Киеве 9 февраля – СМИ

Форум сторонников главы государства состоится во Дворце спорта.

В субботу в Киеве состоится презентация предвыборной программы кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

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Об этом со ссылкой на источник сообщает LB.ua. Так, во Дворце спорта, где ранее состоялось выдвижение в президенты Юлии Тимошенко, в 9:00 начнется "форум участников кампании и агитаторов за Петра Порошенко, который тоже будет выступать на мероприятии".

"Он [форум] организовывается не столько по линии Администрации президента, сколько по партийной линии, стороны партии БПП", - заявил журналистам один из близких к президенту народных депутатов, который имеет непосредственное отношение к формированию всей предвыборной кампании Порошенко.

Информацию о форуме, как отмечается, подтвердил представитель Кабинета министров в парламенте и член БПП Вадим Денисенко.

"Это будет не форум агитаторов, это несколько неправильная формулировка. А презентация как раз идеологической части предвыборной кампании президента", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала главу государства Петра Порошенко и еще трех человек кандидатами в президенты Украины.